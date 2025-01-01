В Перми полицейские задержали подозреваемых в краже автобусной остановки Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники отдела полиции Дзержинского района Перми задержали двух человек, которые подозреваются в краже. Один из них — житель краевого центра 1986 г.р., другой — житель Гремячинска 1976 г.р. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, мужчины повредили конструкцию остановочного павильона на ул. Строителей и похитили металлические элементы, которые планировали продать. Ущерб, причинённый городу, составил 100 тыс. руб.

Злоумышленники не успели скрыться с места преступления, так как их заметили дорожные рабочие, которые сразу же сообщили о правонарушении в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что исчезнувшие пять лет назад у кинотеатра «Кристалл» в Перми скульптуры нашли в металлоломе.

