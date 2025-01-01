Пермский краевой суд рассмотрит жалобу на арест экс-депутата 10 ноября Константина Окунева отправили в СИЗО по обвинению в призывах к терроризму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 10 ноября, Пермский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда о заключении под стражу бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева. Начало заседания запланировано на 15:30. Об этом информирует пресс-служба суда.

Адвокат Окунева Иван Хозяйкин считает, что мера пресечения, избранная судом, не соответствует предъявленному обвинению и обстоятельствам дела. Он просит заменить её на домашний арест или залог в размере до 2 млн руб.

Напомним, 30 октября Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство обвинения и на месяц и 29 дней отправил Окунева в СИЗО (до 28 декабря).

Экс-депутату вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду через интернет.

Окунев не признаёт своей вины и отрицает обвинения. Он был задержан ФСБ утром 29 октября в пермском аэропорту, когда планировал вылететь в Санкт-Петербург.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.