Строители приступили к утеплению стен индустриального техникума в Перми

фото из тг-канала Павла Черепанова

В Перми продолжается обновление фасада Краевого индустриального техникума им. В.П. Сухарева. По словам депутата Законодательного собрания Пермского края и советника губернатора по строительству Павла Черепанова, строители уже начали работы на входной группе здания. Там демонтирована старая плитка, начато утепление стен.

Он также сообщил, что в четырехэтажной части техникума полностью обновлены откосы окон и выполнена значительная часть фасадных работ. Завершается обновление фасада и во дворе техникума.

В сентябре «Новый компаньон» писал, что на фасаде учебного заведения появились изображения инженеров и учёных.

В будущем, по проекту, здание также будет оснащено архитектурной подсветкой.

Краевой индустриальный техникум располагается по ул. Мира, 26. Сюда учебное заведение переехало в 2008 году после объединения с профучилищем № 52. Техникум занимается подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для транспортной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей Пермского края.

