На фасаде индустриального техникума в Перми появились изображения учёных

фото тг-канал Павла Черепанова

В Перми на фасаде краевого индустриального техникума им. В.П. Сухарева появились первые изображения инженеров и учёных, сообщил депутат заксобрания Прикамья и советник губернатора по строительству Павел Черепанов.

В мае он в своём тг-канале публиковал эскизы нового фасада здания учебного учреждения и отмечал, что лицевую часть планируется завершить в этом году.

Напомним, весной стало известно, что краевой индустриальный техникум ждут масштабные изменения: при поддержке региональных властей и компании «ЛУКОЛЙ» обновят фасад здания. На нём останется портрет деятеля нефтеперерабатывающей промышленности, гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с 1987 по 2003 год Вениамина Сухарева, а также изображения инженеров и технических специалистов.

Помимо этого, планируется полностью обновить цвет фасада, создать металлические элементы декора и обновить технические элементы. В дальнейшей у здания появится и архитектурная подсветка.

