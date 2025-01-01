На стадионе «Юность» в Перми заливают лёд Проверяются системы искусственного намораживания Поделиться Твитнуть

Реконструкция стадиона "Юность" в Перми подходит к завершению. Все основные строительные работы уже выполнены. Сейчас проверяются системы искусственного намораживания льда на круге для конькобежцев. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как отметил глава региона, системы искусственного намораживания позволяют готовить лед даже в тёплую погоду и поддерживать его в оптимальном состоянии.

«Юность" — одно из любимых мест для катания на коньках у спортсменов, жителей и гостей города. Уже этой зимой мы сможем заново влюбиться в обновленный спортивный комплекс», — добавил Дмитрий Махонин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на стадионе «Юность» установили медиафасад. Открытие спортсооружения должно состояться до конца 2025 года.

