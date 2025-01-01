После гибели форели в Прикамье закрывается рыбоводная компания Процедура ликвидации началась в конце октября Поделиться Твитнуть

ООО «Добрянский рыбоводный центр», специализировавшееся на разведении элитных осетровых пород, прекращает свою деятельность. Это следует из данных, опубликованных в «СПАРК-Интерфакс», где указано, что с 21 октября 2025 года компания начала процедуру ликвидации.

Основанное в 2006 году ООО «Добрянский рыбоводный центр» (ДРЦ), по информации из Интернета, занималось разведением и переработкой осетровых, форели и карпов. За 2024 год выручка компании составила 12,5 млн руб., а чистая прибыль — 459 тыс. руб. Бенефициар компании — Анна Медведева.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», ДРЦ был связан с добрянским рыбоводным хозяйством «ДоброFish», которое зарегистрировано по тому же адресу. В марте прошлого года, из-за резкого повышения температуры воды, компания столкнулась с массовой гибелью 12 тонн форели. Об этом писал «Новый компаньон». Бывший владелец ДРЦ Андрей Попов подал иск в Арбитражный суд Пермского края на сумму 19,9 млн руб. против Пермской ГРЭС. В результате компания была вынуждена прекратить направление по выращиванию форели.





