На ферме в Пермском крае погибло 12 тонн форели На предприятии говорят о миллионных убытках Поделиться Твитнуть

Массовая гибель форели произошла 2 марта в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish» (Добрянка, Пермский край), где занимаются разведением ценных пород рыб. К ЧП привело резкое повышение температуры воды в Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, там, где расположена ферма. Об этом пишет газета «Зори Плюс».

Температура воды поднялась до 30 градусов, хотя не должна превышать 12‑15 градусов. В результате погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн молодняка.

На предприятии говорят о миллионных убытках. Руководители хозяйства уже обратились в природоохранные и контролирующие органы.

На Пермской ГРЭС своей вины в произошедшем не видят. В официальном ответе энергетиков сказано, что за всё время наблюдений превышений установленного норматива температуры зафиксировано не было.

Ранее Пермская ГРЭС неоднократно информировала ООО «Добрянский рыбоводный центр» о том, что у ГРЭС нет технической возможности регулировать температуру сточной воды в пределах участка водопользования хозяйства «ДоброFish».

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