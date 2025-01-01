В Перми временно перенесут автобусную остановку «Улица КИМ» Это связано с работами по сносу аварийного здания Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта Перми

В Мотовилихинском районе столицы Прикамья перенесут автобусную остановку «Улица КИМ», которая расположена по ул. Индустриализации. Такие данные приводят в департаменте транспорта администрации Перми.

Остановочный пункт теперь будет ближе к ул. Лебедева. Перенос связан с работами по демонтажу аварийного здания, которое находится рядом, отметили в дептрансе.

На прежнее место остановку перенесут 30 ноября.

Как писал ранее «Новый компаньон», с 7 ноября на три дня будет закрыт путепровод на ш. Космонавтов. Ограничения введут с 23:00 7 ноября до 6:00 10 ноября. Объехать перекрытие можно по боковым съездам.

