На шоссе Космонавтов в Перми на три дня перекроют движение по путепроводу Ограничения связаны с диагностикой моста

Фото: Министерство дорог и транспорта Пермского края

В Перми на путепроводе по ш. Космонавтов планируют на три дня закрыть движение для автомобилей. Об этом сообщает минтранс Пермского края.

Отмечается, что ограничения введут с 23:00 7 ноября до 6:00 10 ноября. Объехать перекрытие водители смогут по боковым съездам.





«Внимание, автомобилисты! Это необходимо для проведения приемочной диагностики путепровода. Просим с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут», — написано в соцсетях ведомства.





В минтрансе региона также просят предупредить об ограничениях своих знакомых.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми в рамках реконструкции Чусовского моста и прилегающей дорожной инфраструктуры подрядчики уже выполнили значительную часть работ. На нескольких пикетных участках асфальтирование завершено в обоих направлениях, а с ПК 3 до ПК 59 открыто полноценное двустороннее движение.

