Перед Чусовским мостом в Перми открылось движение по четырём полосам 

фото Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края

В Перми продолжается реконструкция Чусовского моста и прилегающей дорожной инфраструктуры. По информации Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края, подрядчики уже выполнили значительную часть работ на ключевых участках дороги.

На нескольких пикетных участках (отрезок дороги с шагом 100 м) асфальтирование завершено в обоих направлениях, а с ПК 3 до ПК 59 открыто полноценное двустороннее движение. В то же время продолжаются работы по устройству разгонных полос на завершающем участке сопряжения, об этом пишет ВЕТТА.

фото Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края

На старом Чусовском мосту специалисты «Мостоотряда №30» демонтируют железобетонные плиты и одновременно усиливают конструкцию дополнительными продольными ребрами.

фото Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края

На съезде в районе улиц Заводской и Молодежной уложены два слоя асфальтобетона и ведётся установка бордюрного камня. Подрядная организация также занимается благоустройством территории: обустраивает тротуары и парковочную зону возле кладбища «Банная гора».

