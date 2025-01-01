В Перми построят новый спортивно-развлекательный комплекс Он появится в Мотовилихинском районе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На ул. Лядовской в Мотовилихинском районе Перми планируется возвести новый многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс. С соответствующей инициативой выступила компания «СтройИндустрия». На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством главы региона Дмитрия Махонина инвестиционному проекту присвоен статус «приоритетный».

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что инвестор намерен направить на возведение нового объекта свыше 350 млн руб. Проект предусматривает строительство ледового комплекса с современными спортивными залами и гостевых домов, а также сопутствующей инфраструктуры. После ввода объекта в эксплуатацию в Перми появится ещё одно место для тренировок и индивидуальной подготовки спортсменов. Также в новом спортивно-оздоровительном комплексе можно будет проводить спортивные и развлекательные мероприятия, сборы и соревнования. При этом центр станет первым шагом к комплексному развитию локации.

Завершить реализацию проекта и ввести все объекты в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.

Добавим, что на данный момент в Пермском крае реализуются 12 «приоритетных» инвестиционных проектов, направленных на развитие спорта.

Напомним также, что ранее стало известно о присвоении статуса «приоритетный» инвестиционному проекту ООО «Торговый дом «Арматурный завод «Маяк» по строительству цеха по производству трубопроводной арматуры и модернизации существующей площадки в Кунгуре Пермского края.

