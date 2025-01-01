В Пермском крае построят новый цех по производству трубопроводной арматуры Инвестор вложит в его развитие 177 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инвестиционному проекту ООО «Торговый дом «Арматурный завод «Маяк» по строительству цеха по производству трубопроводной арматуры и модернизации существующей площадки в Кунгуре Пермского края присвоен статус «приоритетного». Соответствующее решение принято на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что продукция ООО «Торговый дом «Арматурный завод «Маяк» применяется в химической и нефтегазовой промышленности, а также в водоснабжении и водоотведении. Сообщается, что у компании уже есть опыт реализации подобных инициатив. По словам директора общества Сергея Сигала, на данный момент действует литейное производство заготовок для промышленной трубопроводной арматуры в Перми, а в д. Устиново Пермского округа работает производство трубопроводной арматуры.

Инвестиционный проект предусматривает ремонт действующей площадки в Кунгуре и строительство нового со складскими помещениями. Планируется также закупить специализированное оборудование — фрезерные и токарные станки, притирочные установки и испытательные стенды.

Средства, которые высвободятся при применении инвестиционного налогового вычета с присвоением проекту статуса «приоритетный», компания направит на повышение производительности труда и оптимизацию производственных процессов.

Объём инвестиций в проект со стороны предприятия составит 177 млн руб., не менее 9,5 руб. должно составить финансирование мероприятий социального характера. Основные фонды будут вводиться в эксплуатацию поэтапно — до конца 2028 года.

