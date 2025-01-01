Алёна Бронникова Инициатор проекта показал, как будет выглядеть детский центр у зоопарка в Перми Завершение всех работ ожидается в 2027 году Поделиться Твитнуть

Изображение предоставлено АО "СЗ "Пермглавснаб"

Срок реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству детского развлекательного центра рядом с новым зоопарком в Перми продлили до конца 2027 года. Об этом «Новому компаньону» рассказали в компании «Пермглавснаб», реализующей проект.

На октябрьском заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проект был направлен на корректировку в части сроков реализации. Как сообщили в компании, на очередном заседании, которое состоялось 6 ноября, изменения были утверждены.

Остальные параметры проекта остались без изменений, в частности, объём инвестиций составит 414 млн руб., количество новых рабочих мест — семь, обязательства, взятые на себя инициатором в рамках реализации проекта, остались прежними. При этом проект будет несколько увеличен в плане масштабности: центр будет представлять собой семейный развлекательный парк краевого масштаба, в том числе с туристическим потоком. Ранее предполагалось строительство районной развлекательной инфраструктуры.

Детский развлекательный центр (ДРЦ) будет располагаться в трёхэтажном здании общей площадью 5,6 тыс. кв. м. Рядом будет построено здание для обеспечения общественного питания, его площадь составит 350 кв. м. Помимо развлекательных зон, в том числе спортивной и верёвочного парка, в нём предполагается размещение фиджитал-инфраструктуры, возможность проведения групповых и индивидуальных детских праздничных мероприятий.

Основная возрастная категория — 4-12 лет, но ограничений по возрасту посетителей не будет. Объект станет самым крупным современным ДРЦ в регионе.

«Находясь рядом с новым Пермским зоопарком, усиливая друг друга и работая в синергии, реализация настоящего инвестиционного проекта позволит создать новый центр притяжения для жителей и гостей Перми и Пермского края, а также увеличить туристический поток и привлекательность региона, поддержать атмосферу семейных ценностей и совместного активного досуга с детьми», — отметили в «Пермглавснабе».

В данный момент проект прошёл согласование архитектурно-градостроительного облика, в октябре было получено разрешение на строительство ДРЦ и здания под размещение общепита, инвестор приступил к работам на объекте. Завершение строительства и открытие пункта питания запланировано в 2026 году, возведение детского центра потребует немного больше времени — все работы завершат в 2027 году.

Будет ли центр представлен собственным брендом или станет частью федеральной сети, пока не определено. Оператор в данный момент не выбран, компания ведёт переговоры, в том числе и с федеральными сетями.

Напомним, два участка под строительство детского развлекательного центра на Нагорном, в границах улиц Свиязева и Леонова, краевые власти передали зимой 2024 года для реализации инвестпроекта по развитию детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе Перми. Изначально планировалось, что он будет представлять собой тематический парк по мотивам русских сказок и мультфильмов, однако сейчас инициатор проекта отмечает, что привязки к персонажам не будет.

В сентябре «Новый компаньон» писал, что минимущества Пермского края утвердило проектную документацию планировки территории для строительства объекта. В проекте было указано, что здание ресторана будет высотой до двух этажей, площадью не более 400 кв. м, здание ДРЦ — высотой до четырёх этажей, с учётом одного подземного, площадью не более 6 тыс. кв. м. Рядом будет обустроена парковка. Возведение обоих объектов было намечено на 2026 год.

