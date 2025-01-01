Алёна Бронникова Планировка территории под ресторан и детский центр у зоопарка в Перми утверждена Объекты планируют построить в 2026 году Поделиться Твитнуть

Минимущества Пермского края утвердило проект планировки территории в Индустриальном районе Перми на пересечении улиц Свиязева и Леонова. На участке площадью 10,5 тыс. кв. м построят ресторан быстрого питания и детский развлекательный центр.

Этим же приказом предыдущая документация по планировке относительно данной территории признаётся утратившей силу.

Документом предусмотрено размещение здания ресторана высотой до двух этажей, площадью не более 400 кв. м и развлекательного центра высотой до четырёх этажей, с учётом одного подземного, и площадью не более 6 тыс. кв. м. Рядом с объектами обустроят парковку на 12 и 60 машино-мест соответственно.

Мероприятия по реализации проекта проводятся в один этап. Максимальный срок возведения объектов — 2026 год.

Напомним, два участка под строительство детского развлекательного центра на Нагорном краевые власти передали зимой 2024 года для реализации инвестпроекта по развитию детской развлекательной инфраструктуры. Планируется, что будущий центр станет первым в городе тематическим парком развлечений по мотивам известных русских сказок и мультфильмов. В 2022 году проект получил статус приоритетного, объём инвестиций оценивался в 414 млн руб.

В ноябре 2024 года минимущества поручило инвестору выполнить проект планировки территории, а в сентябре 2025-го опубликовало проект приказа об утверждении документации.

