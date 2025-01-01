Алёна Бронникова Ресторан и развлекательный центр у нового зоопарка в Перми построят в 2026 году Объекты займут площадку в границах улиц Свиязева и Леонова Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Минимущества Пермского края подготовило проект об утверждении планировки территории в Индустриальном районе Перми, где планируется строительство ресторана быстрого питания и детского развлекательного центра. Речь идёт об участке площадью 10,5 тыс. кв. м в границах улиц Свиязева и Леонова, рядом с новым зоопарком.

Проектом планировки предполагается размещение здания ресторана не более двух этажей в высоту и площадью не более 400 кв. м. А также развлекательного центра высотой до четырёх этажей, с учётом одного подземного, и площадью не более 6 тыс. кв. м. Рядом с рестораном будет обустроена парковка на 12 машино-мест, рядом с центром — на 60.

Мероприятия по реализации проекта проводятся в один этап. Согласно предлагаемым максимальным срокам осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства, проектирование обоих объектов предусмотрено на 2025 год, возведение — на 2026 год.

В документе также отмечается, что размещение объектов социальной инфраструктуры и озеленённых территорий общего пользования не планируется, реконструкция и снос объектов капитального строительства не предусмотрены.

Напомним, два участка под строительство детского развлекательного центра на Нагорном краевые власти передали зимой 2024 года для реализации инвестпроекта по развитию детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе Перми. Планируется, что будущий центр станет первым в городе тематическим парком развлечений по мотивам известных русских сказок и мультфильмов.

В 2022 году проект получил статус приоритетного, его завершение было запланировано на 2025 год. Объём инвестиций оценивался в 414 млн руб. Осенью минимущество поручило инвестору выполнить проект планировки территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.