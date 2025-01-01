В МЧС назвали причины взрыва гаража в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как уже сообщал «Новый компаньон», 5 ноября в Перми на ул. Фрезеровщиков загорелся гараж. Два человека были травмированы. Сегодня, 6 ноября, в МЧС рассказали о причинах происшествия.

В ведомстве отметили, что инцидент вновь подчеркнул важность соблюдения правил пожарной безопасности. В результате пожара в гараже, вызванного неосторожным обращением с бензином, произошёл взрыв паровоздушной смеси легковоспламеняющихся жидкостей. Это привело к обрушению перекрытия и травмированию людей.

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо использовать только новые газовые баллоны, проверять их не реже двух раз в год, заправлять исключительно на специализированных заправочных станциях, хранить в специально отведённых для этого шкафах.

Категорически запрещено хранить газовые баллоны в жилых помещениях или квартирах, нагревать корпус газового баллона, располагать баллоны рядом с источниками открытого огня, оголёнными проводами или обогревателями.

