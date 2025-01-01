При возгорании гаража в Перми пострадали двое мужчин Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС по Пермскому краю

В Перми по ул. Фрезеровщиков, 5 ноября загорелся гараж. Оперативно прибывшие на место происшествия силы МЧС России включали 20 сотрудников и пять единиц специализированной техники. В настоящее время пожар успешно ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Согласно предварительной оценке, площадь возгорания составила 40 кв. м. В ходе инцидента двое взрослых мужчин получили травмы. О причинах ЧП не сообщается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сегодня же в Перми на ул. Ижевской был зафиксирован инцидент, связанный с возгоранием бани. Для локализации пожара были мобилизованы 18 специалистов МЧС и привлечены четыре единицы специализированной техники. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.