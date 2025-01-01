На улице Ижевской в Перми сгорела баня Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 5 ноября, в Перми, на ул. Ижевской, был зафиксирован инцидент, связанный с возгоранием бани. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Пермскому краю.

Для локализации пожара были мобилизованы 18 специалистов МЧС и привлечены четыре единицы специализированной техники. Благодаря слаженной работе подразделений, удалось предотвратить распространение огня и минимизировать возможные последствия.

В результате инцидента никто не пострадал. Пожар был локализован в 17:13.

В МЧС отметили, что информация является оперативной и может быть подвергнута корректировке по мере поступления новых данных.

На месте происшествия продолжаются мероприятия по ликвидации пожара и выяснению его причин.

