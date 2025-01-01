Дети получили травмы на площадке детского сада в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Городская прокуратура Соликамска провела проверку после того, как дети получили травмы во время прогулки на детской площадке в одном из детских садов. В ходе проверки было установлено, что игровые зоны не соответствовали установленным нормам безопасности. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой не пресс-службу надзорного ведомства.

В частности, на детских площадках было обнаружено повреждённое ударопоглощающее покрытие, что приводило к травмам при падении детей.

Прокуратура вынесла представление руководителю детского сада, после чего доступ к повреждённой площадке был ограничен. В настоящее время в учреждении решается вопрос о замене старого покрытия на новое.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пятилетняя пермячка получила разрыв почки в детском саду. Родители пострадавшей остудили компенсацию 1,2 млн руб.

