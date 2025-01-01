Пятилетняя пермячка получила разрыв почки в детском саду Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Индустриальный районный суд Перми вынес решение в пользу матери пятилетней девочки, которая получила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает телеграм-канал «Медико-правовая коллегия».

ЧП произошло летом прошлого года на территории детского сада. На девочку упала лавочка во время прогулки. В результате она получила серьёзные травмы живота, включая разрыв почки и сильное внутреннее кровотечение. Ребёнок длительное время находился на лечении в медицинском учреждении. Экспертиза подтвердила, что полученные травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства была установлена вина сотрудников дошкольного учреждения. Кроме того, выяснилось, что ребёнку не была оказана своевременная медицинская помощь на месте происшествия. Руководство детского сада также не приняло необходимых мер для улучшения безопасности на территории.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, постановил взыскать с детского сада компенсацию в размере 1,2 млн руб.





