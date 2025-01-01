Пермяки рассказали, что их вдохновляет на работе Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию SuperJob, для 29% опрошенных пермяков главным вдохновением в их работе является зарплата. Второе место по популярности занимает достижение целей и результатов (10%), а третье — коллеги и атмосфера в коллективе (8%).

Вдохновляют рабочий процесс и общение с людьми по 7% респондентов. Возможность приносить пользу и нестандартные задачи привлекают 5%. Ещё 4% опрошенных рассказали, что занимаются любимым делом. 1% горожан признались, что благодарны работодателю за возможность реализовать себя. Только 6% респондентов признались, что их ничто не вдохновляет на работе.

Примечательно, что деньги являются главным мотиватором как для мужчин, так и для женщин. Однако мужчины упоминали их чаще (32% против 25% соответственно). Женщины же чаще мужчин черпают вдохновение в общении с коллегами (10% против 4% соответственно).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.