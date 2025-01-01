По Перми 7 ноября будет ездить ретротрамвай КТМ-5 Он выйдет на линию в день запуска трамвайного движения в столице Прикамья Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

На этой неделе, 7 ноября, музейный трамвай КТМ-5 с пассажирами проедет по улицам Перми. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Отправление запланировано на 13:30 от конечной остановки на разворотном кольце «Разгуляй». Маршрут будет проходить через остановки «Висим», «Улица Революции» и завершится у сквера им. Олега Новосёлова. Во время поездки пассажиров ждет рассказ об эволюции пермского трамвая и детальное знакомство с наиболее распространенной моделью трамвая в мире.

Дата выбрана неслучайно: именно в этот день, 7 ноября 1929 года, в Перми было запущено трамвайное движение. В прошлом году в краевой столице широко отметили 95-летие пермского трамвая, а 7 ноября состоялась аналогичная акция.

Участие в мероприятии в этом году не требует оплаты, однако необходима предварительная регистрация по электронной почте getpress2@yandex.ru, так как число мест в трамвае ограничено.

Отметим, трамваи модели КТМ-5 являются наиболее распространенным типом трамваев в мире. Их эксплуатация в Перми началась в конце 1970-х и продолжалась до 1990-х годов.

В марте прошлого года КТМ-5 совершил последнюю перевозку, чтобы затем отправиться в музей. О том, как это было, можно прочитать в материале «Нового компаньона».

