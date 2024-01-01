В Перми жители города совершили прощальный рейс на трамвае КТМ-5 Вагон сохранится как музейный экспонат Поделиться Твитнуть

Вечером 3 марта несколько десятков пермяков совершили последний рейс от ост. «Разгуляй» до ост. «Микрорайон Висим» на советском высокопольном трамвае КТМ-5. Этот вагон отработал на линии 34 года и проехал 1 млн 600 тыс. км. В целом же трамваи этой модели работали в городе более 50 лет. Проводить легендарный трамвай пришли пассажиры общественного транспорта и разные поколения вjдителей этого трамвая. В событии принял участие и глава Перми Эдуард Соснин.

За день до этого, 2 марта, трамвай этой модели вышел на маршрут № 12 (ул. 9 Мая — Разгуляй),

Чтобы проводить КТМ-5 на Разуляе задолго до начала стали собираться люди разный возрастов. Старт поездки был запланирован на 17:30. Попасть на рейс смогли далеко не все, поскольку нужно было пройти регистрацию. На входе у каждого спрашивал имя и фамилию.

«Сообщения обрабатывались в порядке очереди, и в первый час их уже поступило большое количество. Однако формат нашего мероприятия не предполагает превышения определенного числа участников в связи с ограниченной вместимостью салона», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе дептранса.

Трамвай проследовал от «Разгуляя» до конечной остановки «Микрорайон Висим», а затем отправился в депо «Балатово». Во время поездки всем пассажирам рассказывали об истории вагона и уникальные факты о его работе в Перми. В салоне работал кондуктор.

Трамваи КТМ-5 — это самая массовая модель трамвая в мире. Впервые они появились на улицах Перми в конце 1970-х годов и поставлялись вплоть до 1990-х.

В 2023 году в Пермь были доставлены 30 новых трамваев — «Львят». В этом году и следующем чиновники обещают запустить на линию ещё 14 вагонов.

Что касается пассажирских вагонов КТМ-5, то их эксплуатация в Перми полностью прекращена. Сам вагон сохранится в качестве ходового музейного экспоната. На базе КТМ-5 останутся в эксплуатации только вагоны спецназначения: снегочистители, сварочные, грузовые и вагон-лаборатория.

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