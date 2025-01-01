Новым прокурором Краснокамского округа Прикамья назначен Ринат Бакунов Ранее он возглавлял прокуратуру в Бардымском округе Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Краснокамского округа

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 30 октября 2025 года № 1208-к, прокурором Краснокамского округа Пермского края назначен Ринат Бакунов.

Он родился 20 августа 1985 года в Перми. В 1992-м его семья переехала в Бардымский район. В 2002 году он окончил Бардымскую гимназию и поступил в Уральскую государственную юридическую академию. В 2007 году получил диплом юриста по специальности «юриспруденция».

На службу в органы прокуратуры РФ поступил 10 сентября 2007 года, начав работу в должности старшего следователя Осинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю. С сентября 2018-го по май 2018 года работал помощником прокурора Бардымского района, затем до мая 2022 года был его заместителем. С мая 2022-го по октябрь 2025 года занимал пост прокурора Бардымского района.

Ринат Бакунов имеет классный чин старшего советника юстиции, был неоднократно поощрён Генеральной прокуратурой РФ и Прокуратурой Пермского края.

Напомним, Михаил Третьяков, руководивший Краснокамской прокуратурой с 2015 года, завершил свою работу в должности в связи с окончанием срока действия трудового договора. На посту прокурора Краснокамска Михаил Третьяков получил известность из-за разногласий с городской администрацией, возглавляемой Игорем Быкаризом. Третьяков был инициатором нескольких судебных разбирательств, в результате которых ряд чиновников муниципалитета лишились своих постов из-за утраты доверия.

