С 8 сентября прокурор Краснокамска оставит свой пост

Михаил Третьяков собирается заняться преподаванием

сотрудник прокуратуры

фото: vnru.ru

Михаил Третьяков, руководивший Краснокамской прокуратурой с 2015 года, завершает свою работу в должности в связи с окончанием срока действия трудового договора. В интервью местной газете «Наш город Краснокамск» Третьяков поделился планами о том, что после отпуска планирует перейти к преподаванию в высшем учебном заведении.

На посту прокурора Краснокамска Михаил Третьяков получил известность из-за разногласий с городской администрацией, возглавляемой Игорем Быкаризом. Третьяков был инициатором нескольких судебных разбирательств, в результате которых ряд чиновников муниципалитета лишились своих постов из-за утраты доверия. Однако добиться увольнения самого Быкариза через суд прокуратуре не удалось. 

Прокурор в интервью подчеркнул отсутствие личного конфликта с руководителем округа.

