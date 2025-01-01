Экс-глава администрации губернатора Прикамья прочитал в Перми лекцию о патриотизме Григорий Куранов встретился со студентами и преподавателями ПГНИУ Поделиться Твитнуть

В Пермском госуниверситете прошла открытая лекция на тему «Воспитание. Патриотизм. Будущее», которую провёл заместитель полномочного представителя президента в ДФО и член межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодёжи при президенте России Григорий Куранов. Эксперт обсудил взаимосвязь между предпочтениями, базовыми ценностями, патриотизмом и идеологией в современном обществе. Он также коснулся формирования базовых ценностей в обществе и влияния культуры на идеологию. Об этом сообщает пресс-служба ПГНИУ.

В ходе лекции состоялся диалог, в рамках которого участники обсудили создание системы воспитания на основе традиционных ценностей. Этот процесс включает четыре основных этапа: информирование, обучение, вовлечение и мотивацию. Реализация данного подхода уже началась в пилотных регионах Дальневосточного федерального округа.

Напомним, Григорий Куранов ранее руководил администрацией губернатора Прикамья, а также являлся депутатом Государственной думы РФ от Пермского края.

В сентябре «Новый компаньон» писал, что Григорий Куранов оказывает волонтёрскую помощь — в госпиталях Луганска и Донецка в свой отпуск трудится мануальным терапевтом.

