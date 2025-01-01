Экс-глава администрации губернатора Прикамья работает волонтёром в госпиталях ЛНР и ДНР Он трудится мануальным терапевтом Поделиться Твитнуть

Экс-руководитель администрации губернатора Прикамья Григорий Куранов оказывает волонтёрскую помощь в одном из лечебных учреждений ЛНР. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, Куранов, занимающий сейчас должность заместителя главы полпреда в Дальневосточном федеральном округе, взял для этого отпуск на своём основном месте работы.

Григорий Куранов подтвердил эти сведения. Он пояснил, что трудится мануальным терапевтом в госпиталях Луганска и Донецка, оказывая помощь в восстановлении врачам, в частности хирургам, после напряженных смен. Вместе с ним в регионе работают и другие медицинские специалисты из Пермского края, включая известного лор-хирурга Елену Лебединскую.

Напомним, Григорий Куранов руководил администрацией губернатора Пермского края в 2012 году, а также являлся депутатом Государственной думы РФ от Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.