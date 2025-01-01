Защита экс-депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева подала жалобу на его арест Общественника отправили в СИЗО до 28 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Защита Константина Окунева подала в Ленинский райсуд Перми жалобу на арест бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края. Сторона защиты считает, что мера пресечения, избранная судом, несоразмерна предъявленному обвинению и обстоятельствам дела, и просит заменить её на домашний арест или залог.

Документы уже поступили в Ленинский райсуд, пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее о планах подать апелляцию адвокат задержанного Иван Хозяйкин сообщил «Новому компаньону».

Напомним, 30 октября Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство обвинения и отправил Окунева в СИЗО на 1 месяц и 29 дней. Задержанный будет находиться под арестом до 28 декабря. Окунев и его адвокат просили суд о домашнем аресте или освобождении под залог в размере до 2 млн руб. Окунев отрицает свою вину и обвинения в его адрес.

Экс-депутату инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду с использованием Интернета.

Константин Окунев был задержан сотрудниками ФСБ утром 29 октября в пермском аэропорту, когда он собирался вылететь в Санкт-Петербург.

