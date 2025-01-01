Мошенник из Перми вернёт пенсионеру из Ленобласти 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Прокуратура города Кириши Ленинградской области восстановила права пенсионера, который стал жертвой обмана. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного органа.

В процессе проверки было выявлено хищение денежных средств, а также установлен владелец счёта, на который пенсионер перевёл свои деньги по доверчивости. В связи с этим было подано исковое заявление о возврате неосновательного обогащения с владельца счёта, проживающего в Перми.

Суд удовлетворил требования городского прокурора в полном объёме. Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры.

Ранее «Новый компаньон» писал, что суд взыскал с пермского ООО 2 млн руб., перечисленных подростком под угрозой мошенников. В порядке заочного производства в Индустриальном районном суде был рассмотрен иск жительницы Воронежа.

