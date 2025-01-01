Суд взыскал с пермского ООО 2 млн рублей, отданных подростком под угрозой мошенников Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд взыскал с пермского ООО 2 млн рублей, перечисленных подростком под угрозой мошенников.

В порядке заочного производства в Индустриальном районном суде Перми рассмотрен иск жительницы Воронежа, сын которой потерял почти 2 млн руб., попавшись на уловки мошенников.

Как сообщили в пресс-службе суда, злоумышленники связались с несовершеннолетним через приложение WhatsApp, выдав себя за представителей службы безопасности банка. Они сообщили, что на его родителей оформлен кредит, и пригрозили, что деньги могут быть переведены на Украину, а на родителей могут завести уголовное дело. Злоумышленники потребовали включить видеосвязь и показать содержимое квартиры, а также открыть ящики шкафов. В квартире находились деньги, вырученные от продажи автомобиля, в размере 1 млн 825 тыс. руб. Мошенники убедили подростка срочно перевести всю сумму через банкомат «Альфа-Банка» на указанные ими реквизиты.

Суд установил, что денежные средства были переведены на расчётный счёт ООО «Евраз», зарегистрированного в Перми. Поскольку факт перевода средств подтвердился, а договорных отношений между сторонами не было, суд пришёл к выводу о возникновении неосновательного обогащения у Общества.

Суд постановил взыскать с ответчика 1 млн 825 тыс. руб. и расходы по уплате госпошлины в размере 33 250 руб.

На данный момент заочное решение суда не вступило в законную силу.

