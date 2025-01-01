В Перми ликвидировали незаконную автостоянку и автомойку На улице Карпинского демонтирована рекламная конструкция Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В октябре муниципальное учреждение «Содержание муниципального имущества» демонтировало 8 незаконных объектов, расположенных в разных районах города, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

На ул. Ветлужской была убрана незаконная автомойка, на ул. Карпинского демонтирована рекламная конструкция, а на ул. Леонова — автолавка. Кроме того, были ликвидированы пять незаконных торговых киосков на ш. Космонавтов, улицах Братьев Игнатовых, Крупской и Революции.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми за третью неделю октября было ликвидировано 13 незаконных НТО. Наибольшее количество демонтированных объектов зафиксировано в Ленинском и Свердловском районах — было снесено по пять точек в каждом.

