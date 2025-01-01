В Перми ликвидировали ещё 13 нелегальных торговых точек Наибольшее количество демонтированных объектов зафиксировано в Ленинском и Свердловском районах Поделиться Твитнуть

В Перми за третью неделю октября было ликвидировано 13 незаконных НТО. Наибольшее количество демонтированных объектов зафиксировано в Ленинском и Свердловском районах — было снесено по пять точек в каждом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Ленинском районе на частной территории были убраны лоток по ул. Пушкина, 104, павильон по ул. Сибирской, 29, палатка по ул. Борчанинова, 13 и 2 павильона на ш. Космонавтов, 12. На муниципальной территории демонтирован один павильон.

В Свердловском районе на муниципальной территории были убраны два павильона на ул. Героев Хасана, 50/1. На частной территории снесены киоск на ул. Солдатова, 16, павильон на ул. Чкалова, 30/2, палатка на ул. Никулина, 4 и один лоток на муниципальной территории.

В Мотовилихинском районе на муниципальной территории демонтирован один лоток на ул. Крупской, 41. В Орджоникидзевском районе на муниципальной территории снесён лоток на ул. Кронита, 10. В Дзержинском районе на частной территории был ликвидирован павильон на ул. 1-я Колхозная, 2а.

