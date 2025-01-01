Пермские фигуристы завоевали «серебро» и «бронзу» на втором этапе Гран-при Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Пермь. Всё реально!"

На втором этапе российской серии Гран-при по фигурному катанию в Красноярске пермские спортсмены добились высоких результатов.

Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров, а также Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков заняли призовые места. Все участники представляют тренировочную группу Павла Слюсаренко.

Таисия Щербинина и Артём Петров показали результат 201,34 балла и завоевали серебряную медаль. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с результатом 191,38 балла заняли третье место.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Санкт-Петербурге 12 октября завершился Мемориал Панина-Коломенкина, где две пермские пары под руководством тренера Павла Слюсаренко, продемонстрировали отличные результаты. Таисия Щербинина и Артем Петров стали серебряными призерами, а Юлия Артемьева и Алексей Брюханов завоевали «бронзу».

