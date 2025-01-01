Пермские фигуристы стали призёрами на соревнованиях памяти Панина-Коломенкина Сейчас спортсмены готовятся к первому этапу серии Гран-при Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская краевая федерация фигурного катания

В Санкт-Петербурге 12 октября завершился Мемориал Панина-Коломенкина, где две пермские пары под руководством тренера Павла Слюсаренко, продемонстрировали отличные результаты. Таисия Щербинина и Артем Петров стали серебряными призерами, а Юлия Артемьева и Алексей Брюханов завоевали бронзу.

Щербинина и Петров, получившие 194,89 балла, смогли улучшить свой результат, переместившись с четвертого места на второе. Спортсмены сообщили изданию «АиФ-Прикамье», что довольны результатом, хотя есть над чем ещё работать.

Артемьева и Брюханов, получив 189,74 балла, также выразили удовлетворение своим выступлением, назвав этот успех особенно ценным после длительного перерыва в соревновательной деятельности. Сейчас обе пары планируют уделить внимание исправлению недочётов в подготовке к предстоящему первому этапу серии Гран-при.

