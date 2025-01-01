В Перми начали продавать сувениры с закатами над Камой Поделиться Твитнуть

фото с сайта ТК "Рифей"

В Перми в продаже появились сувениры с видами закатов над Камой Эти изделия созданы пермским мастером Ольгой Аугуст на основе фотографий, сделанных во время семейных прогулок по набережной. Об этом пишет «Рифей».

Коллекция сувениров включает в себя разнообразные предметы: шопперы, футболки, магниты, значки, открытки и даже обложки для паспортов.

Распространение этих сувениров осуществляется через сувенирные магазины города, аэропорт, краеведческий музей и информационные центры Visit Perm.

