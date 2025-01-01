Треть маршрутов в навигаторе пермяков приходится на поездки длиной до 3 км Пермь вошла в число лидеров среди городов-миллионеров по данному показателю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки чаще всего прокладывают в навигаторах маршруты протяжённостью более 5 км, треть приходится на поездки длиной до 3 км. Такие данные по итогам исследования в российских городах-миллионерах приводят журнал «Мобилити» и геосервис «2ГИС». Для аналитики использовалась информация за первое полугодие по автомобилям и общественному транспорту, за исключением метро.

Пермь вошла в число лидеров по доле коротких маршрутов для автомобилей в общем числе прокладываемых в навигаторе маршрутов. Первое место оказалось у Омска — 34%, за ним следуют Пермь, Уфа и Челябинск — по 33%. В Перми 13% приходится на поездки длиной до 1 км, 20% — от 1 до 3 км, 13% — от 3 до 5 км и 54% — более 5 км.

Меньше всего таких маршрутов в Москве и Воронеже — по 8%. Аналитики связывают это с развитием платных парковок, городского транспорта, каршеринга, аренды электросамокатов и велосипедов.

По доле коротких поездок на общественном транспорте столица Прикамья вошла в топ-5 среди мегаполисов. Лидерами с большим отрывом стали Москва (62%) и Санкт-Петербург (47%), за ними следуют Новосибирск и Екатеринбург (по 34%), а за ними Пермь (32%). При этом 15% в Перми приходится на поездки длиной до 1 км, 17% — от 1 до 3 км, 18% — от 3 до 5 км, 50% — более 5 км. Воронеж в рейтинге снова занял последнюю строчку (24%).

По мнению аналитиков, это объясняется спецификой работы наземного транспорта, который зачастую выполняет подвозящую функцию к метро и железной дороге. В городах с развитой сетью метрополитена и пригородного электротранспорта доля маршрутов с небольшой протяжённостью выше.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми дефицит водителей общественного транспорта сократился до 18%. Годом ранее показатель составлял 25%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.