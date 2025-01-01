В Перми дефицит водителей общественного транспорта сократился до 18% На автобусы не хватает 340 человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В сентябре 2025 года дефицит водителей автобусов в общественном транспорте Перми составил порядка 340 человек, или 18%. Эти данные озвучил в ходе пленарного заседания Пермской городской думы заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов.

При этом, по словам чиновника, в сентябре 2024 года некомплект шофёров на автобусах составлял 450 человек (25%).

Чтобы решить проблему с дефицитом кадров в отрасли, мэрия проводит индексацию стоимости контрактов и вводит возможность повышения заработной платы, пояснил Галиханов.

Кроме того, с апреля этого года была отменена продажа билетов водителями. Для сотрудников проводится обучение за счёт предприятий (в этом году было обучено 63 человека), расширяется социальный пакет и проводят конкурсы профмастерства с денежными призами.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году конкурс профессионального мастерства собрал 20 водителей шести городских перевозчиков. Трое лучших участников получили денежные призы в 150, 100 и 50 тыс. руб. соответственно. В ноябре городские власти подведут итоги рейтинга «ТОП-100 водителей».

Всего в конкурсе участвуют 370 водителей, сто из которых получат по 100 тыс. руб. по результатам года.

