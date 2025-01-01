В Перми на 25% сократился дефицит водителей автобусов В мэрии считают, что большую роль сыграли конкурсы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщил на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин, дефицит водителей автобусов на городских маршрутах удалось сократить на 25%.

Напомним, департамент транспорта администрации Перми ещё в 2024 году разработал ряд мер для снижения дефицита водителей. В частности, речь шла о запуске автобусов особо большого класса, снятии с водителей функций кассиров и популяризации профессии водителя общественного транспорта.

Так, отметил Путин, большую роль сыграли конкурсы: общегородской конкурс профессионального мастерства и единый городской рейтинг «ТОП-100 водителей».

В 2025 году конкурс профессионального мастерства собрал 20 водителей шести городских перевозчиков. Трое лучших участников получили денежные призы в 150, 100 и 50 тыс. руб. соответственно. Итоги рейтинга «ТОП-100 водителей» будут подведены в ноябре 2025 года. В конкурсе участвуют 370 водителей, сто из которых получат по 100 тыс. руб. по результатам года. Лучших специалистов оценивают по таким критериям, как отсутствие ДТП по вине водителя, штрафы за нарушение ПДД, соблюдение расписания, требований контракта и часы работы на линии. Подобные конкурсы планируют провести и в 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.