В Пермском крае 6 ноября объявят учебную беспилотную опасность Жителей просят сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

В четверг, 6 ноября, в Пермском крае состоится командно-штабная тренировка по противодействию беспилотной угрозе. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Данное мероприятие является частью комплексной программы по совершенствованию алгоритмов передачи и обработки сигналов, а также оптимизации действий должностных лиц в условиях потенциальной беспилотной опасности.

Учения направлены на повышение эффективности системы реагирования на потенциальные угрозы, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и включают в себя моделирование различных сценариев, требующих оперативной и скоординированной реакции всех задействованных подразделений.

Напомним, это уже не первые подобные учения. Так, в середине октября проводилась аналогичная тренировка. Тогда в ходе штабных учений была смоделирована ситуация угрозы беспилотников, а пермякам пришли соответствующие СМС-оповещения.

На период учений могут возникнуть перебои с мобильным интернетом. Жителей просят соблюдать спокойствие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.