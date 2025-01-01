В Прикамье 16 октября пройдут учения по беспилотной опасности Они проводятся для отработки действий должностных лиц Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, сегодня, 16 октября, в регионе состоится командно-штабная тренировка по беспилотной опасности. Где именно она пройдёт, не уточняется.

«Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц», — отметили в ведомстве.

Напомним, это уже не первые учения. Так, в 13 августа уже проводилась аналогичная тренировка. В ходе штабных учений была смоделирована ситуация угрозы беспилотников, а пермякам пришли соответствующие СМС-оповещения.

В ведомстве тогда тоже поясняли, что учения проходят, чтобы улучшить процедуры передачи сигналов тревоги и отработки действий ответственных лиц.

