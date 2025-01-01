Ещё один ФАП в Прикамье не был полностью оснащён медоборудованием Прокуратура проконтролирует устранение нарушений Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Прикамье выявили нарушение при реализации нацпроекта по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как уточнили в пресс-службе надзорного органа, Соликамская городская прокуратура обнаружила недостаточное оснащение объекта медоборудованием.

«В ходе проверки деятельности фельдшерско-акушерского пункта в п. Усовский, возведённого в рамках национального проекта «Здравоохранение», выявлены факты недооснащения медицинским оборудованием», — сообщили в краевой прокуратуре.

Так, на момент проверки в ФАП отсутствовали портативный анализатор уровня сахара крови с тест-полосками, анализатор гемоглобина крови, портативный экспресс-анализатор уровня холестерина в крови, ручной дыхательный аппарат, одноразовый набор для коникотомии, а также кольпоскоп и другие изделия.

В адрес главного врача ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск», в структуру которой входит Усовский ФАП, прокурор внёс представление. Устранение нарушений взято на контроль.

В феврале прокуратура сообщала о выявленных нарушениях при оснащении четырёх ФАП в Прикамье. Отсутствие медоборудования было выявлено в Куземьяровском, Кудашевском, Усть-Тунторском и Искирском медпунктах в Бардымском округе.

