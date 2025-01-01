Алёна Бронникова Прокуратура выявила отсутствие необходимого оборудования в четырёх ФАПах Прикамья Суд обязал главврача больницы устранить нарушения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье прокуратура Бардымского района в ходе проверки ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ» выявила факты недооснащения четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) необходимым медицинским оборудованием. Как уточняет пресс-служба надзорного органа, в Куземьяровском, Кудашевском, Усть-Тунторском и Искирском медпунктах отсутствовали кислородные ингаляторы, шины для транспортной иммобилизации, спинальные щиты и др.

Прокуратура внесла представление главному врачу бардымской больницы. Из-за недостаточного финансирования учреждение не могло устранить нарушения в течение длительного времени.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать ответчика укомплектовать объекты здравоохранения в соответствии с нормативными требованиями. Рассмотрев иск, суд встал на сторону надзорного ведомства. В данный момент судебное решение исполнено.

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