В Пермской городской думе сменился начальник управления общественных отношений Ведомство возглавила Мария Шилова

Администрация Перми

На этой неделе в аппарате Пермской городской думы назначили нового начальника Управления общественных отношений. На смену ушедшего Михаила Стародуба пришла Мария Шилова. Об этом «Новому компаньону» сообщили в гордуме.

«Михаил Стародуб уволился с 26 сентября, по собственному желанию. С 5 ноября возглавляет управление Мария Шилова», — рассказали в пресс-службе городского парламента.

Отметим, у Шиловой два заместителя — Виталий Белобородов и Наталья Старкова. Аппарат управления состоит из двух отделов (общественных связей и информационного обеспечения мониторинга) и сектора по работе с обращениями граждан.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2020 году журналист ВГТРК и ведущий мероприятий Михаил Стародуб стал начальником управления общественных отношений Пермской городской думы. Он сменил на этом посту Станислава Шубина, который перешёл на работу советником главы администрации губернатора Пермского края по вопросам взаимодействия со СМИ и PR.

