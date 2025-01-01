Приговор замдиректора Пермского порохового завода могут ужесточить Сергея Холоимова осудили на семь лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

В Перми прокуратура подала апелляцию, добиваясь ужесточения приговора, вынесенного бывшему заместителю директора Пермского порохового завода (ППЗ) Сергею Холоимову, а также двум предпринимателям Руслану и Константину Кондратьевым. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В начале октября суд первой инстанции признал всех троих виновными в совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершённого группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, а также в отмывании нелегально полученных доходов.

Суд установил, что подсудимые были вовлечены в хищение средств, предназначенных для модернизации ППЗ и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». В результате этих действий предприятия понесли убытки на общую сумму, превышающую 599 млн руб. Холоимову было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа 700 тыс. руб. Владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев получил девять лет заключения в колонии и штраф 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев — восемь лет лишения свободы и штраф 800 тыс. руб. Кроме того, суд обязал осуждённых возместить причинённый ущерб.

По словам источника издания, знакомого с позицией прокуратуры, надзорный орган настаивает на назначении осуждённым дополнительного наказания, которое заключается в лишении права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Собеседник добавил, что это требование связано с тем, что преступление было совершено с использованием их служебного положения. Адвокаты осуждённых также подали жалобы на вынесенный приговор.

Как ранее писал «Новый компаньон», бывший глава юридического отдела ППЗ Сергей Холоимов был задержан в 2023 году сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в рамках расследования уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве с деньгами, выделенными ФКП «Пермский пороховой завод». Деньги были похищены в процессе выполнения работ по оснащению предприятия оборудованием и оснасткой для исполнения государственного оборонного заказа.

