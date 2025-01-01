Алёна Бронникова Пермский край потерял шесть строчек в рейтинге регионов по доступности ипотеки Размер ипотечного платежа в Прикамье вырос почти на 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В рейтинге российских регионов по ипотечным платежам Пермский край занял 25 место. Соответствующее исследование провело РИА Новости. Прикамье в 2025 году потеряло в рейтинге шесть строчек — в прошлом году регион занимал 19 место.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались субъекты, было взято отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней зарплаты за вычетом НДФЛ двух работающих жителей региона. В Пермском крае соотношение составило 49,9% (годом ранее — 49,5%), средний размер кредита — 3,9 млн руб. (годом ранее — 2,8 млн руб.). При этом среднемесячный платёж вырос почти на 10 тыс. руб. — с 59,2 тыс. в 2024 году до 68,8 тыс. руб. в 2025-м.

Как и в прошлом году, лидером оказался Чукотский АО (23,5%). Однако топ-5 несколько изменился, в него вошли и регионы Северного Кавказа. Второе место занял ЯНАО (28%), поднявшись с третьего места, третье место — Ингушетия (28,4%, +72 позиции), четвёртое — Чечня (28,5%, +59 позиций), пятое — Магаданская область (29,7%, -1 позиция). Эксперты объяснили лидерство этих регионов высокими зарплатами на севере и небольшим размером ипотечного кредита на Северном Кавказе.

Последние строчки заняли Калмыкия (114,8%), Северная Осетия (87,3%), Дагестан (84,8%), Крым (80,5%) и Адыгея (76,8%). Москва оказалась на 15 строчке (44,5%, + 11 позиций), Петербург — на 26-й (50%, +3 позиции), Свердловская область — на 20-й (47,4%, +1). Средний показатель по России соотношения ипотечного платежа к двум зарплатам — 48,8%.

В среднем по стране размер ипотечного кредита составил 4,6 млн руб., годом ранее он составлял 3,7 млн. А ежемесячный платёж вырос с 77,3 до 80,8 тыс. руб.

Самые низкие показатели по размеру ипотеки оказались в Ингушетии и Чечне — 1,2 млн руб. и в Республике Алтай — 3,1 млн. Жителям этих регионов каждый месяц приходится платить за ипотеку меньше, чем другим россиянам — в среднем 20,9 тыс., 22,1 тыс. и 55,3 тыс. руб. соответственно. Самые высокие ипотечные кредиты оказались в Москве (7,6 млн руб.), Московской области (6,2 млн) и Калмыкии (6 млн). Их жителям за ипотеку приходится платить в месяц больше других россиян — 134,3 тыс., 109 тыс. и 105,9 тыс. руб. соответственно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на 1 сентября 2025 года задолженность по ипотеке на «вторичку» в Перми составила 2,2 млрд руб., что на 104% больше, чем в январе (1,1 млрд руб). Сумма долгов по ипотеке на новостройки достигла 227 млн руб., увеличившись на 118% по сравнению с началом года.

