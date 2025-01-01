Задолженность по ипотеке в Перми удвоилась с начала года Поделиться Твитнуть

На 1 сентября 2025 года задолженность по ипотеке на приобретение жилья на вторичном рынке в Перми составила 2,274 млрд руб., что на 104% больше по сравнению с январём того же года (1,114 млрд руб). Сумма долгов по ипотеке на строящиеся объекты достигла 227 млн рублей, увеличившись на 118% по сравнению с началом года. Об этом сообщает КА «Долговой консультант».

Эксперты отмечают, что рост задолженности связан с тем, что многие заёмщики не смогли справиться с финансовой нагрузкой, в частности, из-за кредитов по льготным программам и рассрочек от застройщиков.

Рост просроченной задолженности по ипотеке на строительство обусловлен несколькими факторами. Во-первых, произошло значительное сокращение общего объема ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья. С начала года портфель таких кредитов уменьшился более чем на 350 миллиардов рублей. В последние годы ипотека на первичном рынке доминировала благодаря льготным программам и низким субсидируемым ставкам. Однако даже эти низкие ставки не могут поддержать спрос на жилье, отмечает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. Во-вторых, сыграл роль эффект низкой базы. Просроченная задолженность в этом сегменте всегда была на низком уровне, и даже сейчас доля в 0,36% кажется незначительной. Тем не менее, этот показатель растет, что вызывает определенные опасения.

