В Перми водоснабжение пропадёт в десятках домов

В ближайшие дни компания «Новогор-Прикамье» намерена провести работы, которые временно приостановят подачу воды в отдельных домах Перми. Речь идёт о замене задвижек, ремонте участков сетей, подключении новых водоводов и их промывки, а также о выполнении других технических задач, порученных сторонним организациям.

Компания подчёркивает, что такие ограничения водоснабжения являются неотъемлемой частью технологического процесса. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, некоторые отключения запланированы на выходные, что позволит не прерывать работу школ, детских садов и других социальных учреждений.

Жителям домов, попавших под отключение, рекомендуется заблаговременно запастись водой.

Так, 6 и 7 ноября с 10:00 до 22:00 будет отключён участок водопровода диаметром 200 мм, из-за этого без воды останутся жители м/р Нижняя Васильевка, проживающие по ул. Куликовская, ул. Шадринская, ул. Акмолинская, ул. Залесная, ул. Космическая, ул. Декабря, ул. Сургутская, ул. Слудская, пер. Песчаный, пер. Тупиковый, ул. Логовая, ул. Хуторская, а также ВРК по ул. Куликовская, 40.

7 ноября с 10:00 до 14:00 будет произведено отключение водопровода диаметром 200 мм для выполнения работ на внутренних сетях по ул. Швецова, 41. Без воды останутся дома по ул. Газеты "Звезда", 42 и 45, ул. Швецова, 39, 39 стр. 2, 41, 50, пр. Комсомольский, 48 (ввод со стороны ул. Швецова), 50 и 52.

8 ноября с 8:00 до 19:00 будет отключён участок водопровода диаметром 150 мм для проведения ремонтных работ. В этот период без воды останутся проживающие по ул. Воркутинской (дома 62-72 (чётные), 65-101 (нечётные), 78, 80а, 82, 84, 88), ул. Ухтинская (дома 68-107), ул. Мезенская (дома 165-185), ул. Широкая (дома 14, 16, 19, 164), ул. Писарева, 59, ул. Гайвинская (дома 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а), ул. Воркутинская, 80а (ЦТП) и ул. Белебейская, 1.

В случае возникновения вопросов или необходимости помощи при аварийных ситуациях, связанных с отключением холодной воды или другими проблемами на водопроводе и канализации, необходимо обращаться в диспетчерскую службу компании «Новогор-Прикамье» по тел. 2-100-680.

