В ноябре мэрия Перми выставила на торги 46 земельных участков Площадки предназначены под склады и ИЖС

Константин Долгановский

В ноябре на торгах администрация Перми планирует реализовать 46 земельных участков общей площадью 61 тыс. кв. м. Аукционы на право заключения договоров аренды и купли-продажи активов пройдут 6, 13, 20, 24 и 27 ноября.

«Это один из самых высоких показателей в текущем году по числу лотов. Из общего количества выставленных на аукционы объектов 43 участка предназначены для индивидуального жилищного строительства, ещё три площадки в Новых Лядах, Свердловском и Дзержинском районах — под размещение складских объектов, складской площадки и хранение автотранспорта», — добавили в мэрии.

Кроме ИЖС и размещения складов, на торги также выставлены нежилые пустующие помещения.

Значительная часть участков под ИЖС находится в м/р Ново-Бродовском, ещё 10 участков — в Орджоникидзевском районе, также на аукционах планируется реализовать участки в Мотовилихинском, Ленинском, Кировском, Дзержинском и Индустриальном районах. Их площадь варьируется от 363 до 1,4 тыс. кв. м.

С начала года от продажи и аренды земельных участков в бюджет Перми поступило 224,5 млн руб. За девять месяцев 2025 года было организовано 34 аукциона.

