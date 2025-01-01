От продажи и аренды земельных участков в бюджет Перми поступило 224,5 млн рублей Таковы данные за девять месяцев 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в течение девяти месяцев в Перми было организовано 34 аукциона, на которых разыгрывались права аренды и приобретения земельных участков. На торги было выставлено 159 лотов, что является максимальным показателем за последние три года, а прошлогодний превосходит на 35%, когда на аукцион было выставлено 103 земельных участка.

По результатам торгов удалось реализовать 92 земельных участка суммарной площадью 132 тыс. кв. м. Доля реализованных участков составила 58%.

Среди участков, переданных в аренду или собственность, были земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, размещения складских помещений, автомоек и спортивных сооружений. Основная часть реализованных лотов — 80 участков — предназначалась для возведения частных домов. Общая сумма поступлений от сдачи в аренду и продажи таких лотов составила 149,5 млн руб.

Всего же с января по сентябрь 2025 года поступления от продажи и аренды земли на торгах составили 224,5 млн руб. Как отметили в департаменте земельных отношений, наиболее результативным стал третий квартал, когда реализация участков принесла 118 млн руб.

