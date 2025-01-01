Анастасия Селиверстова Синоптики предсказали раннее открытие горнолыжного курорта в Прикамье В районе Губахи обещаны сильные снегопады Поделиться Твитнуть

Фото: горнолыжный курорт «Губаха»

Администрация Перми

Горнолыжный курорт «Губаха» готовится к открытию сезона. На склонах 3 ноября запустили снежные пушки. Информация об этом появилась в официальной группе курорта ВКонтакте.

Как сообщает в своём телеграм-канале доктор географических наук Андрей Шихов, утром 5 ноября на территории курорта «Губаха» высота естественного снежного покрова составила 10 см. В ближайшие дни, несмотря на потепление, в горной части Пермского края продолжатся сильные снегопады, во время которых выпадет обычный и мокрый снег. Обильные осадки будут способствовать формированию достаточно мощного снежного покрова и его сохранению до зимы.

«Есть шанс на раннее открытие горнолыжных трасс в Губахе, так как прогнозируется прирост снежного покрова до 25-30 см за неделю», — сообщает синоптик.

Напомним, в прошлом году техническое открытие горнолыжного курорта «Губаха» состоялось 16 ноября. Работу в тот день начали три подъёмника: кресельный, спаренный и учебный.

